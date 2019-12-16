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16 декабря 201920:50 Денис Давыдов

Отмывание денег, покушения и взятки: Джулиани привез в США компромат на демократов

Отмывание денег, покушения и взятки: Джулиани привез в США компромат на демократов

Вернувшийся с Украины адвокат Трампа Рудольф Джулиани рассказал, что ему удалось узнать за время поездки. Он хотел разоблачить теневой бизнес американских демократов на Украине, и сам был шокирован тем, что увидел. Отмывание миллионов долларов, покушения и взятки. В перечне того, чем занималась соратники Обамы — даже попытка снять Дональда Трампа с президентских выборов через Украину.

Возвращения этих гонцов в Вашингтоне ждали. Кто с ужасом, кто с надеждой. Джулиани не подвел тех, кто снарядил его и группу документалистов на поездку в Киев.

"У меня плохие новости для госпожи Йованович", — заявил Юрий Луценко.

Бывшие генпрокуроры Луценко и Шокин с документами в руках подтверждают, что администрация Обамы развела на Украине коррупционный рассадник. Бывший вице-президент США пристроил своего сына на теплое место в частной газовой компании. Всем недовольным, которые хотели об этом поведать американской Фемиде, бывший посол Йованович просто не давала визы в Штаты.

"Есть примерно шесть или семь украинцев, которые в один голос говорят, что они в течение последних двух лет пытались приехать в Соединенные Штаты и предоставить нам доказательства крупного сговора украинцев с демократами, чтобы повлиять на выборы 2016 года. Они готовы были предъявить факты коррумпированных действий Байдена и его сына для защиты интересов компании "Burisma", — сообщил Джулиани.

За "Burisma" были готовы убивать. Тогдашнего генпрокурора Шокина дважды пытались отравить — утверждает Джулиани. Юрист выкарабкался. Теперь готов приехать в Вашингтон и рассказать под присягой, как Байден им шантажировал Порошенко. Финансовая помощь в обмен на увольнение генпрокурора.

"Если вы не уволите прокурора, то не получите денег. И этого сукина сына – уволили", — рассказывал в свое время Байден-старший.

О серых схемах в "Burisma" знала и Генпрокуратура Латвии. 16 миллионов долларов вывели из Киева в Ригу, отмыли и переправили на Кипр, чтобы потом деньги осели на нужных счетах, в том числе Хантера Байдена.

Как съездил за океан, Джулиани Трампу доложил. В пятницу адвокат президента был в Белом доме. Наведывались туда и однопартийцы главы государства. Советовались, как дальше строить линию защиты.

"Я понимаю, что президент расстроен, но я думаю, что лучше будет для страны покончить со всем этим. Для меня все предельно ясно. Я не пытаюсь скрыть, что я презираю этот процесс и эти обвинения", — проинформировал общественность Линдси Грэм, сенатор Конгресса США от Республиканской партии.

Сомнений в том, что дело об импичменте перейдет из нижней палаты в верхнюю, ни у кого нет. Сенаторы подбирают свидетелей. Республиканцы хотят послушать отца и сына Байденов, демократы настаивают на допросе бывшего советника по нацбезопасности Болтона.

Есть в этом деле и еще один свидетель, которого интересно было бы послушать всем. Президент Украины мог бы под присягой поведать, давил на него коллега Трамп или нет. Но визит Зеленского в Вашингтон решено отложить, МИД Украины называет импичмент не подходящим фоном для поездки за океан.

Попытку подкупа усмотрел юридический комитет Палаты представителей в нашумевшем телефонном разговоре Трампа с Зеленским. В почти 700-страничном отчете сказано — президент США просил украинского коллегу оказать ему услугу.

Трамп попытался отвлечься — на выходных сходил на футбол.

Но потом привычно взялся за Twitter: "Обман с импичментом — это самое великое мошенничество в истории американской политики! Лживые СМИ и их партнеры из Демократической партии работают сверхурочно, чтобы максимально усложнить жизнь единой Республиканской партии ".

Нужных свидетелей уже подвозят. С Джулиани из Украины прилетели несколько политиков, которые репетируют в эфире, как будут давать показания на Капитолийском холме.

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