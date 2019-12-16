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16 декабря 201920:47 Татьяна Ремезова

Правительство начало борьбу с ростом цен на лекарства и перебоями в поставках

Правительство начало борьбу с ростом цен на лекарства и перебоями в поставках

Что будет с ценами на лекарства? Разрешат ли продавать рецептурные препараты через интернет и что делать, если нужного лекарства в аптеке нет? Изменения, ожидающие нас в новом году, обсуждали сегодня, 16 декабря, в правительстве и не только. 

Правительство начинает прицельную борьбу с ростом цен на лекарства. Премьер подписал постановление об обязательной перерегистрации цен на жизненно-необходимые препараты. Сейчас таких в списке около 760, а вариантов перерегистрации, то есть изменения цены, будет два.

"Первый — добровольная перерегистрация, второй — обязательная, когда государство берет на себя инициативу по перерегистрации цен. Если производитель завышает стоимость препарата в России по сравнению с зарубежной, то цена на это лекарство будет снижаться. Таким образом, мы будем стремиться к тому, чтобы снижать и общую стоимость препаратов", — рассказал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Министерство здравоохранения и Федеральная антимонопольная служба в 2020 году наделяются полномочиями самостоятельно пересматривать и снижать зарегистрированные цены. Из-под обязательной перерегистрации выводятся дешевые лекарственные препараты стоимостью до 100 рублей, вакцины, наркотические и психотропные препараты, произведенные в странах Евразийского экономического союза", — заявила вице-премьер Татьяна Голикова. 

Цены на лекарства в октябре 2019 года выросли на 7 процентов по сравнению с октябрем 2018-го. Жизненно важные препараты прибавили в цене около 4 процентов. Еще одну наболевшую проблему (отсутствие препаратов в аптеках) подняли сегодня, 16 декабря, на Совете законодателей. По данным замгенпрокурора Александра Буксмана, в этом году перебои в поставках лекарств произошли в 42 регионах России. На конец ноября не состоялась каждая четвертая госзакупка в стране.

"Просто констатирую: лекарства становятся недоступными, а люди часто покупают те, которые абсолютно бесполезны и не оказывают никакого лечебного воздействия, только чтобы что-то прописать. Дальше так нельзя. Давайте думать вместе, что делать с надежным доступным лекарственным обеспечением для нашего населения", — прокомментировала ситуацию председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Здесь должен быть системный подход и контроль со стороны парламентариев и структур, имеющих отношение к контролю — Счетная палата, федеральная и региональная. Потому что зачастую мы сталкиваемся с обращениями граждан, что нет лекарственных препаратов или поставляются в больницы лекарственные препараты просроченные или практически срок их годности близок к тому, что выйдет из гарантийного", — заявил председатель Госдумы России Вячеслав Володин.

Глава Минздрава признала — с выдачей инсулина сложности в 21 регионе. В четырех регионах не закупили противоопухолевые препараты. Но есть и хорошая новость — с нового года государство бесплатно поддержит всех, кто перенес инсульт или инфаркт.

"С 2020 года бесплатными лекарствами будут обеспечены больные, перенесшие острые сосудистые нарушения — острый коронарный синдром, острый инфаркт миокарда, преходящие нарушения мозгового кровообращения и инсультов, а также операции на сердце и сосудах. Бесплатным будет обеспечение в течение двух лет с момента сосудистого эпизода", — рассказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Сегодня же правительство отклонило предложение продавать через Интернет лекарства по рецепту. Для примера возьмем рецепт, выписанный неделю назад. Это форма Минздрава от 2007 года. Никакого номера, идентификатора, защитных знаков, написан от руки. Его легко подделать, а подлинность проверить невозможно, тем более при заказе онлайн. А ведь продажи рецептурных лекарств в аптеках сегодня превышают объем препаратов, купленных без рецепта.

Доля онлайн продаж лекарств пока весьма мала — всего 5 процентов, возможно, как раз из-за жестких ограничений. Серьезные препараты должен продавать только фармацевт. Минздрав настаивает — с введением электронных рецептов в 2022 году проблема будет исчерпана. Но кто должен доставить препарат — обычный курьер или фармацевт? И кто даст гарантию, что во время перевозки не нарушена сохранность? В Госдуме, впрочем, отступать не намерены и будут настаивать на принятии этого законопроекта.

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