Тема:

Дело экс-министра финансов Подмосковья 50 минут назад

Новости Общество

Все видео этой рубрики
16 декабря 201921:18 Елена Ерофеева

Дорого, богато: вместо "маленького Версаля" Кузнецов проведет годы в колонии

Дорого, богато: вместо "маленького Версаля" Кузнецов проведет годы в колонии

14 лет колонии общего режима — такой приговор Басманный суд столицы вынес сегодня, 16 декабря, бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову. Экс-чиновника обвиняли в мошенничестве, растрате и отмывании денег. Его дело расследовалось десять лет и почти все это время Кузнецов укрывался в Европе. Следствие обнаруживало новые и новые объекты его элитной недвижимости, шедевры живописи и прочие атрибуты роскоши, купленные на деньги, выведенные из бюджета Подмосковья. Только в январе 2019 года Франция выдала экс-министра.

Журналистам нельзя было задавать вопросы, а арестанту нельзя было отвечать... Но время ответить все же настало за те 14 миллиардов, что бывший министр финансов Подмосковья бесследно увел из бюджета. У адвоката обвиняемого Александра Линникова спросили, как подсудимый мог принять бюджет региона за свой кошелек: "Я не буду отвечать на этот вопрос, он некорректный и ничего подобного не происходило. Я бы на вашем месте воздержался от некорректных формулировок типа собственного кошелька и так далее".

В 2000-м Кузнецов стал министром. В 2008-м, это его последний год в должности, образовалась брешь в бюджете Московской области — 92 миллиарда. Кузнецов при этом был сказочно богат.


Возьмем в пример квартиру бывшего министра на Остоженке: семь комнат, триста квадратных метров, ванная в мраморе, на стенах — лепнина. Кузнецов с супругой Жанной Буллок предпочитали дворцовый стиль, а загородный дом называли "маленьким Версалем". Они пускали корни, пока могли запускать руки в подмосковный бюджет. Буллок за бюджетные деньги строила бизнес-центры, Кузнецов создал фирму-прачечную, которая скупала долги у предприятий ЖКХ, продавала их банкам. Платить по долгам приходилось Московской области.

"В итоге денежные средства не были пущены на погашение долгов перед ЖКХ, а похищены и легализованы на иностранные компании, которые принадлежали господину Кузнецову и госпоже Буллок", — рассказала адвокат правительства Московской области Екатерина Туфан.

Два отеля в курортном Куршевеле, квартира в Париже (600 квадратных метров), вилла в Сен-Тропе, недвижимость в США и в России. А еще Кузнецов любил тратить деньги на предметы старины и искусства. В его квартире на Остоженке была представлена большая коллекция живописи. Сейчас только гвоздики с подсветкой — картины передали в музей. Главный хранитель Музейно-выставочного комплекса "Новый Иерусалим" Наталья Сафонова рассказала, что у Кузнецова были несколько картин, приписанные художнику Константину Маковскому. Какая-то из них оказалась подлинником, какая-то копией. "Фальшивыми оказались и Маковский, и Левитан, и Бенуа", — отметила эксперт. Очевидно, Алексей Кузнецов плохо разбирался в искусстве — каждое третье полотно подделка. 

Всего семьсот экспонатов Кузнецов пытался вывезти из России через Финляндию, когда сам уже был в эмиграции. В числе этого копилка-сувенир 1903 года, подаренная бывшему министру финансов Московской области, — подарок не столько дорогой, сколько символический. Кузнецов любил копить по-крупному, когда на счетах были уже миллиарды, он решил уехать из России. В квартире на Остоженке встретил рождество 2008 года и улетел во Францию, как ему тогда казалось навсегда. Но навсегда исчезнуть у него не получилось — через десять лет его вернули в Россию и вместо квартиры на Остоженке привезли в Басманный районный суд.

Жена от Кузнецова ушла. Она живет в Штатах. В России Буллок приговорена заочно к одиннадцати годам лишения свободы, но Америка ее не выдает. Все, что было нажито, теперь уйдет с молотка. Риелторы уже прицениваются: квартира на Остоженке — 130 миллионов, на Рублевке — миллионов 20, обшарпанный дом — еще 70. А должен Кузнецов 14 миллиардов.

Поинтересовались у первого заместителя министра имущественных отношений правительства Московской области:

— А что, теперь Алексей Кузнецов останется бедным человеком? Когда выйдет, ему жить будет негде?

— Получается, что так.

Бывшего министра приговорили к 14 годам лишения свободы, то есть по году за каждый украденный миллиард. Но половину срока ему уже засчитали. 

Ранее по теме

Сейчас

19:55

Американские эксперты назвали тройку самых могущественных стран

16:54

Индекс МосБиржи обновил исторический максимум

16:38

Путин подписал закон об электронных трудовых книжках

15:56

"Пенсионный" комиссар Франции подал в отставку

15:53

Британский парламент заслушает соглашение по Brexit 20 декабря

15:34

С 2020 года все сердечники будут получать лекарства бесплатно

14:53

Президент подписал закон о запрете на выезд экс-сотрудникам ФСБ

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Дорожная карта ВТС: Россия наращивает продажу современного оружия

Дорожная карта ВТС: Россия наращивает продажу современного оружия

1 час назад
Отмывание денег, покушения и взятки: Джулиани привез в США компромат на демократов

Отмывание денег, покушения и взятки: Джулиани привез в США компромат на демократов

1 час назад
Правительство начало борьбу с ростом цен на лекарства и перебоями в поставках

Правительство начало борьбу с ростом цен на лекарства и перебоями в поставках

1 час назад
Дорого, богато: вместо "маленького Версаля" Кузнецов проведет годы в колонии

Дорого, богато: вместо "маленького Версаля" Кузнецов проведет годы в колонии

50 минут назад

Трансляции

Завтра, 17 декабря

11:30

Запуск ракеты-носителя "Союз-СТ"

19 декабря

11:55

Большая пресс-конференция Владимира Путина
11:57

Большая пресс-конференция Владимира Путина. Сурдоперевод
Все трансляции
Декабрь идет на рекорд: зимняя Москва встречает гостей теплом и искусственным снегом

Декабрь идет на рекорд: зимняя Москва встречает гостей теплом и искусственным снегом

55 минут назад
Родители считали издевательство нормой: гречка вросла в колени мальчика из Омска

Родители считали издевательство нормой: гречка вросла в колени мальчика из Омска

51 минута назад
Юноша бесследно пропал в лесу под Смоленском после пикника местной золотой молодежи

Юноша бесследно пропал в лесу под Смоленском после пикника местной золотой молодежи

4 часа назад
Полный бред: в Праге снесут памятник Коневу и увековечат предателей

Полный бред: в Праге снесут памятник Коневу и увековечат предателей

40 минут назад
Второй крупнейший в мире крейсер подготовят к испытаниям в 2020 году

Второй крупнейший в мире крейсер подготовят к испытаниям в 2020 году

4 часа назад
Ковальчук покинул "Лос-Анджелес". "Короли" отказались от россиянина

Ковальчук покинул "Лос-Анджелес". "Короли" отказались от россиянина

1 час назад
В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды

В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды

7 часов назад
Учительница рассказала, зачем отрезала ученику челку

Учительница рассказала, зачем отрезала ученику челку

5 часов назад
10 стран Европы с самыми высокими расходами на еду

10 стран Европы с самыми высокими расходами на еду

15 часов назад
"Тайны следствия": новые герои и сюжетные повороты удивят зрителей

"Тайны следствия": новые герои и сюжетные повороты удивят зрителей

6 часов назад
Премьера года: смотрите IMAX-трейлер фильма "Вторжение"

Премьера года: смотрите IMAX-трейлер фильма "Вторжение"

12.12.2019 14:17
"Тайна волшебного зелья": "Театриум" подготовил грандиозную премьеру для всей семьи

"Тайна волшебного зелья": "Театриум" подготовил грандиозную премьеру для всей семьи

12.12.2019 11:12
О войне без прикрас: зрители делятся впечатлениями от фильма "Ржев"

О войне без прикрас: зрители делятся впечатлениями от фильма "Ржев"

11.12.2019 14:26
Нужна помощь: Кристину Горбач спасет дорогое лекарство и прибор для откашливания

Нужна помощь: Кристину Горбач спасет дорогое лекарство и прибор для откашливания

11.12.2019 11:00
Открыл стрельбу в метро и не смог объяснить зачем

Открыл стрельбу в метро и не смог объяснить зачем

48 минут назад
Игра в догонялки: американские эксперты назвали тройку самых могущественных стран

Игра в догонялки: американские эксперты назвали тройку самых могущественных стран

2 часа назад
Названы самые скачиваемые приложения в России за 10 лет

Названы самые скачиваемые приложения в России за 10 лет

3 часа назад
Зависть приобрела эманацию изящества

Зависть приобрела эманацию изящества

3 часа назад
Нулевое захоронение: через семь лет отходов в Подмосковье оставаться не будет

Нулевое захоронение: через семь лет отходов в Подмосковье оставаться не будет

4 часа назад
В докладе ОЗХО по химатаке в Сирии нашли подтасовки и умалчивания

В докладе ОЗХО по химатаке в Сирии нашли подтасовки и умалчивания

4 часа назад
Дана Борисова обвинила дочь в том, что та забрала у нее собаку

Дана Борисова обвинила дочь в том, что та забрала у нее собаку

4 часа назад
В Бурятии собаки таскали в зубах тело младенца: мать ребенка в розыске

В Бурятии собаки таскали в зубах тело младенца: мать ребенка в розыске

4 часа назад
Высокопоставленного югорского полицейского поймали пьяным за рулем

Высокопоставленного югорского полицейского поймали пьяным за рулем

4 часа назад
В Мексике хотят распечатать на принтере целый микрорайон

В Мексике хотят распечатать на принтере целый микрорайон

4 часа назад
Распознавание лиц на вокзалах и в платёжных системах обманули масками

Распознавание лиц на вокзалах и в платёжных системах обманули масками

4 часа назад
Подростка зверски избили из-за бутылки минеральной воды

Подростка зверски избили из-за бутылки минеральной воды

4 часа назад
ФИФА подала иск против Блаттера и Платини

ФИФА подала иск против Блаттера и Платини

4 часа назад
Пассажир самолета сломал нос соседке из-за пролитого кофе

Пассажир самолета сломал нос соседке из-за пролитого кофе

4 часа назад
Одна из главных "звёзд" YouTube уходит в бессрочный отпуск

Одна из главных "звёзд" YouTube уходит в бессрочный отпуск

5 часов назад
Под Тюменью продают дом, похожий на НЛО

Под Тюменью продают дом, похожий на НЛО

5 часов назад
Путину открыли "Континент"

Путину открыли "Континент"

5 часов назад
Гитарист Фрушанте спустя 10 лет вернулся в Red Hot Chili Peppers

Гитарист Фрушанте спустя 10 лет вернулся в Red Hot Chili Peppers

6 часов назад
Разобрали и собрали заново: реставрацию Большого Москворецкого моста завершили досрочно

Разобрали и собрали заново: реставрацию Большого Москворецкого моста завершили досрочно

6 часов назад
Диетологи объяснили, какой бутерброд с красной икрой - правильный

Диетологи объяснили, какой бутерброд с красной икрой - правильный

6 часов назад
Крупнейший пластиковый боевой корабль вышел на испытания

Крупнейший пластиковый боевой корабль вышел на испытания

6 часов назад
Названы три продукта, помогающие бороться со стрессом

Названы три продукта, помогающие бороться со стрессом

6 часов назад
На "обочечников" нашли управу в Верховном суде (прикрыться ПДД не вышло)

На "обочечников" нашли управу в Верховном суде (прикрыться ПДД не вышло)

6 часов назад
"Страшная, как печка": Светлана Крючкова верила в "комплименты" первого мужа

"Страшная, как печка": Светлана Крючкова верила в "комплименты" первого мужа

7 часов назад
В Госдуме придумали замену смертной казни

В Госдуме придумали замену смертной казни

7 часов назад
Вагоновожатую поймали на употреблении наркотиков перед рейсом

Вагоновожатую поймали на употреблении наркотиков перед рейсом

8 часов назад
"Зозуля, ты – нацист!" Испанские фанаты против футболиста с Украины

"Зозуля, ты – нацист!" Испанские фанаты против футболиста с Украины

8 часов назад
Компьютер впервые воссоздал слова, которые услышали макаки

Компьютер впервые воссоздал слова, которые услышали макаки

8 часов назад
Суд отказался выпускать историка Соколова из СИЗО

Суд отказался выпускать историка Соколова из СИЗО

8 часов назад
10 лучших мультфильмов 2019 года

10 лучших мультфильмов 2019 года

10 часов назад
"Гламурные" роды: за деньги матери дают самой достать ребенка из живота

"Гламурные" роды: за деньги матери дают самой достать ребенка из живота

12 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку