Родители считали издевательство нормой: гречка вросла в колени мальчика из Омска

Суд в Омске сегодня, 16 декабря, приступил к рассмотрению дела об издевательствах над восьмилетним ребенком. На прошлой неделе стали известны подробности этой шокирующей истории: отчим ребенка и родная мать ставили мальчика коленями на сухую гречку за любую провинность. Садистские методы воспитания они снимали на видеокамеру — оставляли ее включенной на ночь, когда сами спокойно шли спать, а ребенка оставляли наказанным. В каком состоянии сейчас мальчик, где он находится и что грозит его мучителям?

Мимо журналистов он прошел едва заметно ухмыляясь. Не менялось выражение лица у программиста из Омска и в зале суда. Обвинения в издевательствах над восьмилетним пасынком Сергей Казаков не признает, считая, что формулировка неподходящая. Впрочем, у следователей на этот счет другое мнение.

"Во время расследования было установлено, что 35-летний программист за малейшую провинность, в частности за опоздание из школы домой либо за то, что долго гулял на улице, ставил своего восьмилетнего пасынка коленями на гречку. Мужчина специально снимал на камеру все происходящее для того, чтобы убедиться, что все время, которое было положено в наказание, мальчик простоял на гречке", — рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Омской области Лариса Болдинова.

Угрозы, удары, унижение — так выглядело наказание второклассника, с молчаливого согласия матери Дениса. Все видеозаписи теперь являются уликами в уголовном деле. Подобная экзекуция могла длиться до девяти часов. Кровь, нагноения, слезы мальчика не смущали ни отчима, ни родную мать. На суде оба заявили, что считали такие методы воспитания нормой. Не замечали происходящего с ребенком ни учителя, ни соседи. Например, знакомый семьи рассказал, что видел у мальчика на коленках пластырь. Спросил, откуда он у него, а ребенок ответил, что просто упал.

"Не каждый ребенок может открыться и говорить, что в семье происходит насилие. Возможно, в силу возраста он может этого не понимать", — прокомментировала ситуацию помощник прокурора Омского район Инна Ермакова.

В итоге ребенок попал на больничную койку. Гречку, вросшую в колени, удалять пришлось под наркозом. Медсестра хирургического отделения Детской городской больницы №3 Людмила Шарапова рассказала, что гречка буквально вросла в кожу мальчика, у него были язвы, воспаленные коленные суставы.

Денис около месяца провел в стационаре. После этого мальчика вернули матери. 27-летняя Алина в настоящее время находится под подпиской о невыезде и не лишена родительских прав.

"Очень важно проверить обоснованность действий органов опеки по поводу передачи ребенка мамы на этом этапе. В любом случае эту ситуацию мы будем держать на контроле до тех пор, пока не убедимся, что рядом с ребенком будет человек, который на самом деле будет заботиться о состоянии его здоровья как в физическом, так и психическом плане", — рассказала уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

19 декабря состоится следующее заседание, где могут огласить наказание тому, кто сам любит наказывать — отчиму ребенка. За свое поведение он может лишиться свободы на семь лет.