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16 декабря 201921:20 Ольга Мещерякова

Открыл стрельбу в метро и не смог объяснить зачем

Открыл стрельбу в метро и не смог объяснить зачем

Стрельба в московском метро. Один из пассажиров открыл огонь прямо на платформе "Косино" Некрасовской линии. А затем, продолжил стрелять, уже на выходе со станции.

Двое стоят на платформе. Мужчина в черной куртке делает резкое движение, наклоняясь к девушке, та отшатывается, он оборачивается и демонстрирует прямо на камеру наблюдения голливудскую улыбку.

В следующий момент лирическая история обретает криминальный характер — в руке у мужчины появляется пистолет. Выстрел. Наклон, что-то подбирает, видимо, гильзу. Девушка невозмутимо наблюдает за действиями своего спутника, пока тот прогулочным шагом направляясь к переходу, расстреливает патроны.

Развязку этого боевика пассажирам станции "Косино" увидеть не довелось — она произошла на соседней станции "Лермонтовский проспект" и содержала в себе сцену захвата и заключения под стражу. Дальнейшие действия стрелка — уже в клетке — отсылают к практике психиатра.

"Что-нибудь употребляли? — Нет", — отвечает стрелок.

Девушку обнаружили по горячим следам. Отвернувшись от камеры, она добавила интригующих подробностей: "Мы стояли, он неожиданно достал оружие и случайно стрельнул себе в куртку с левой стороны".

Вот это место. Колонны с отражающим эффектом, создающие иллюзию пространства. В тот момент, когда раздались выстрелы, людей тут практически не было и поэтому никто не пострадал.

Никаких следов от пуль и повреждений обнаружить нам не удалось. Гильзы разбросаны по платформе. Эксперты предполагают — это была травматика, скорее всего Стечкин 45-го калибра.

Как удалось пронести в метро оружие, сделанное из металла и с виду точь-в-точь как боевое, ведь травматика — лишь модификация легендарного Стечкина?

Пропускной пункт, рамки металлоискателя. В сумке у меня телефон, металлические предметы, но ничего не прозвенело.

"Если у владельца этого травмата были должны образом оформлены документы, то, скорее всего, сотрудники правоохранительных органов его пропустили", — пояснил Вячеслав Ванеев, председатель общероссийской общественной организации "Право на оружие".

Почему стрелка взяли только на соседней станции — этого нам выяснить тоже не удалось.

"А вы не охрана метрополитена? — Нет. — А вы видели охрану? — Ну постовой там стоял наверху, он один везде здесь", — рассказал полицейский.

Постовой на верху — кстати мимо него скорее всего и проходила траектория движения стрелка с платформы — решил не посвящать посторонних в подробности: "Здесь сегодня стреляли? Расскажите, что было. — Нет, не стреляли сегодня, ничего такого не было. — Нет опасности для пассажиров? – Нет".

Так или иначе — стрелок задержан. Обвинения предъявлены. Статья " хулиганство" предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

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