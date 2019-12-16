Декабрь идет на рекорд: зимняя Москва встречает гостей теплом и искусственным снегом

Когда пойдет снег? Или Новый год придется встречать под дождем? Этими вопросами сейчас задаются, без преувеличения, все москвичи. Они ждут, когда синоптики, наконец, порадуют прогнозом. А пока столичный декабрь ставит все новые температурные рекорды: тепло встречает туристов, которые надеялись увидеть русскую зиму.

Мастер ледового искусства Джан Зи Нань уже видит в глыбе льда китайского дракона. Он предвидит, что из-за аномальной московской зимы у ледяного дракона может отвалиться хвост.

"Очень высокая температура. Посмотрите сюда: лед тает, капает вода. Для нашей работы это не подходит. Мы будем работать ночью, когда будет похолоднее, чтобы схватились тонкие детали", — поясняет мастер ледового искусства из Харбина Джан Зи Нань.

Нежданным теплом недовольны и московские моржи. Мало того, что прорубей нет вообще, так еще и мотивация тает: лезть в воду при такой-то погоде – это не айс!

"Когда вода плюс четыре и на улице плюс четыре, вода кажется намного холоднее. И очень сложно заходить в воду, — признается морж Павел Елистратов. — Для моржей, поскорей бы, минус 20 и снегу побольше".

Аномальной эту зиму называет уже вполне официально директор Гидрометцентра. Сейчас температура выше климатической нормы на 8 градусов, а в середине недели будет уже на 10.

"Снег можно ожидать только в третьей декаде, — отмечает исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд. — И всегда нужно рассчитывать на волшебство, не только на то, которое происходит в новогоднюю ночь, но и перед Новым годом".

А пока на московских горнолыжных склонах буквально борются за каждую снежинку и за каждого спортсмена, который, несмотря на лужи, встает на лыжи.

Если снега зимой не допросишься, его приходится экономить, как величайшую драгоценность. Чтобы занятия не прекращались хотя бы здесь, на учебном склоне у детей, снег свозят тракторами со всех остальных спусков.

На взрослые склоны тоже стараются хоть немного, да подсыпать снежка, хотя спуск больше напоминает каток. Выручает только техника.

"Уже десять дней, как (температура) выше нуля, — рассказывает начальник службы эксплуатации горнолыжного комплекса Андрей Хархота. — Но мы, несмотря ни на что, продолжаем кататься, радовать людей. Люди ходят, катаются детишки. Специальные пушки, которые снег изготавливают, снегоуплотнительная техника — все это помогает сохранять снег при такой несибирской погоде, которая к нам пришла".

В такую погоду счастливы травматологи — ведь нет гололеда, люди не штурмуют травмпункты. Довольны и велосипедисты.

"Нет снега, нет льда, гололеда, — отмечает декабрьский велосипедист. — Это безопасно. Меньше риска, что велосипед занесет, и ты упадешь".

И, конечно, установившейся погоде рады продавцы искусственного снега. Спрос на ненастоящие снежки у них вырос в несколько раз. Есть полимерный — для эффекта вьюги, есть белый полимерный — для крупных снежных хлопьев, есть сугробный, на любой вкус.

"Это вискозный снег. Производим его только мы, одни во всем мире. Им очень любят играть дети. Он экологичный, безопасен, имеет медицинский сертификат. И очень красиво разбивается", — демонстрирует искусство бросания искусственных снежком красивая девушка.

Тем, кто хочет все-таки настоящего, остается надеяться, что в конце декабря погода изменится. Раньше надеяться на похолодание бесполезно. Но уже взрослые люди стали просить о помощи.

"Давайте у Дедушки Мороза попросим: Дедушка, снежка подсыпь?! Не только искусственного, а натурального. Попросим Деда Мороза — наверное, исполнится", — надеются бабушки.

До конца декабря в Москву еще может прийти настоящая зима.