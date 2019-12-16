Ковальчук покинул "Лос-Анджелес". "Короли" отказались от россиянина

Клуб Национальной хоккейной лиги "Лос-Анджелес Кингз" намерен расторгнуть контракт с российским нападающим Ильей Ковальчуком. "Короли" уже выставили 36-летнего россиянина на драфт отказов.

Как сообщает журналист Крис Джонстон, накануне калифорнийский клуб выплатил Ковальчуку последнюю часть бонуса за предыдущий сезон. Он составил 2,65 миллиона долларов. Ожидается, что контракт между сторонами будет расторгнут в ближайшее время.

В случае разрыва соглашения с "Королями" россиянин будет искать варианты продолжения карьеры в НХЛ. Возвращаться в КХЛ он не собирается, о чем ранее уже и заявлял. На данный момент хоккеист из России уже покинул клуб.

Напомним, что в текущем сезоне Ковальчук принял участие в 17 матчах "Лос-Анджелеса" в лиге, набрав девять очков по системе "гол + пас". В его активе три гола и шесть голевых передач.