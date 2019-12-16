Шахматы. Непомнящий – в полуфинале Гран-при FIDE, Карякин и Андрейкин вылетели

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий добыл путевку в полуфинал четвертого этапа Гран-при FIDE, проходящего в Иерусалиме. Россиянин одержал победу над американцем Уэсли Со на тай-брейке. Итоговый счет 2,5 – 1,5 в пользу шахматиста из России.

Непомнящий стал единственным представителем России, завоевавшим место в полуфинал. Помимо него борьбу за выход в данную стадию вели также Сергей Карякин и Дмитрий Андрейкин. Однако Карякин проиграл тай-брейк китайцу Вэй И (2,5 – 3,5), а Андрейкин также на тай-брейке капитулировал французу Максиму Вашье-Лаграву (1,5 – 2,5).

Именно француз и станет соперником Непомнящего по полуфиналу. В другой же паре претендентов на выход в финал сыграют Вэй И и чех Давид Навара. Этап Гран-при завершится 23 декабря.