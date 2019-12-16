"Байер" подписал 21-летнего футболиста сборной Аргентины

Немецкий футбольный клуб "Байер" объявил о подписании полузащитника аргентинского "Ривер Плейт" и сборной Аргентины Эсекьеля Паласиоса. 21-летний хавбек пополнит состав своей новой команды в январе 2020 года, когда официально будет открыто трансферное окно.

Стороны заключили соглашение на пять лет. Как сообщает немецкое издание Kicker, Паласиос обошелся "аспириновым" в 22 миллиона евро. Ранее на игрока средней линии претендовал мадридский "Реал".

Паласиос провел свой первый матч за "Ривер" в 2015 году. С тех пор он провел за клуб из Буэнос-Айреса 77 матчей, в которых он отличился семью забитыми мячами и десятью голевыми передачами.

Кроме того, в активе 21-летнего игрока уже есть четыре матча за сборную Аргентины.