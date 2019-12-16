Полный бред: в Праге снесут памятник Коневу и увековечат предателей

"Сегодня в центре Европы, в Чехии, сеются семена неонацизма, оправдываются предатели, руки которых по локоть в крови", — заявил в эфире программы "60 минут" научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в прямом включении из Праги.

Он рассказал, что совет одного из районов столицы Чехии принял постановление о переносе памятника маршалу Коневу, который был установлен около 40 лет назад. На его месте планируется возвести мемориал власовцам, которые якобы освобождали Прагу. "На самом деле это полный бред: Прагу власовцы никогда не освобождали, они спасали свои шкуры. И когда Красная Армия приблизилась к городу, они с фашистами побежали сдаваться американцам, это исторический факт", — рассказал Михаил Мягков.



Историк утверждает: если бы не маршал Конев, никакого освобождения Праги не было бы. "Была бы нацистская резня, геноцид пражан, которые восстали против гитлеровских оккупантов. И чтобы об этом не забывали, памятник должен стоять там, где его поставили. Он должен напоминать всем чехам о том, откуда они получили свободу и независимость. И что 11 тысяч советских солдат погибли, освобождая их землю".

Михаил Мягков отметил, что у многих жителей Чехии, безусловно, сохраняется здравый смысл и правильная историческая оценка. 16 декабря в Праге прошли памятные мероприятия, посвященные 122-й годовщине со дня рождения Ивана Конева. Жители города принесли цветы к его памятнику. На торжествах присутствовала внучка маршала. Собравшиеся отметили, что решающий вклад Красной Армии в освобождение Чехословакии и Праги. Конечно, не обошлось и без провокаторов, которые стояли с натовскими и европейскими символами, срывали красные флаги.

Памятник Ивану Коневу установили в Праге в 1980 году. Событие было приурочено к 35-й годовщине освобождения города от нацистов войсками 1-го Украинского фронта, которыми командовал полководец. Монумент находится в собственности властей шестого столичного района. Ситуация с планируемыми переносом памятника Коневу и установкой монумента предателям вызвал большой общественный резонанс. Президент Чехии Милош Земан считает, что в Праге должен быть памятник маршалу Коневу, а не предателям-власовцам.