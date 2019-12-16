Rambler попросит остановить уголовное дело по Nginx

Совет директоров "Рамблера", рассмотрев все обстоятельства, дал поручение менеджменту обратиться в правоохранительные органы с просьбой прекратить возбужденное ранее уголовное дело по Nginx.

Кроме того, совет директоров медийного портала предложил разорвать отношения с компанией Lynwood. Такое решение возникло на фоне ситуации с IT-компанией Nginx. Lynwood — это компания, которой в 2015 году были переданы права на защиту интересов Rambler.

Также медийный портал рекомендует Lynwood обратиться в правоохранительные органы с просьбой отозвать свое заявление, сообщает РИА Новости.

Ранее в компании заявили о нарушении ее исключительных авторских прав на веб-сервер Nginx, разработчиком которого является бывший сотрудник компании Игорь Сысоев. Также Rambler обвинил Twitch в пиратстве и попросил Мосгорсуд взыскать с сервиса 180 миллиардов рублей.