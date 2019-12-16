В Ленинградской области обнаружили склад оружия

В частном доме в Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили склад оружия.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность поставил в известность информированный источник агентства.

Он рассказал, что оружие было найдено у многодетной семьи в Гатчинском районе, отметив, что сотрудники полиции, Росгвардии и МЧС выносят из дома опасные находки.