Новичок "Спартака" Тиль: в России все могло быть лучше

Голландский новичок "Спартака" Гус Тиль поделился своими впечатлениями от первого этапа своей карьеры в столичном клубе. Футболист признался, что его адаптация к жизни в России пока далека от идеала.

"Все могло быть лучше. Пока дела идут не так, как хотелось бы. Это касается и команды, и лично меня, — приводит слова Тиля Спорт24.Ru. – Здесь совершенно иная культура, и для меня это совсем другой мир. Мне все еще необходимо привыкнуть к этому".

"Москва – настолько огромный город. В Нидерландах я жил в Амстердаме – по меркам Москвы это маленький и уютный город. Но все налаживается. Чувствую, что адаптируюсь все лучше и лучше. Все будет хорошо".

Напомним, что Тиль стал игроком "Спартака" а августе 2019 года. С тех пор он провел за красно-белых 16 матчей, отличившись одним голом.