Ракетным войскам стратегического назначения исполняется 60 лет

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) отмечают 60-летний юбилей со дня образования. Новый вид Вооруженных сил был образован 17 декабря 1959 года.

В 1960-е годы были приняты на вооружение шахтные ракетные комплексы с жидкостными и твердотопливными ракетами, оснащенными средствами преодоления систем противоракетной обороны. В 1970-е поставлены на боевое дежурство первые межконтинентальные баллистические ракеты, оснащенные разделяющимися головными частями индивидуального наведения и мобильные грунтовые комплексы. В 1980-е РВСН получили новые шахтные и мобильные, в том числе железнодорожные, комплексы.

Сейчас в РВСН сосредоточено более двух третей ядерных носителей стратегических ядерных сил России. На боевом дежурстве находится семь типов ракетных комплексов шахтного и мобильного базирования. Доля современных образцов ракетного вооружения составляет около 75%. Ежесуточно на боевых постах в составе дежурных сил находится около шести тысяч человек, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Ракетные войска стратегического назначения возникли как историческая необходимость, вобрав все достижения науки и техники. За свою историю военные инженеры развивали не только ракетную технику, но и гражданскую. Разработки позволили запускать спутники, обеспечить работу сотовой связи. Но все-таки их главная задача — не нападение, а сдерживание противника.