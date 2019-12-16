Склад оружия и полоса препятствий: отец создал боевые условия в доме для восьмерых детей

Владелец частного дома в Гатчинском районе Ленобласти, где в понедельник вечером оперативники обнаружили склад оружия, представился стражам порядка полковником ГРУ. Во дворе гостей в погонах встречал массивный деревянный крест, а внутри трехэтажного строения — своеобразная полоса препятствий и некое подобие тира, где тренировались жившие в спартанских условиях восемь детей, передает 47news.ru.

Дом находится в деревне Химози. По словам соседки, семья была предельно закрытой, дети, возможно, не ходили в школу, но каждую неделю посещали церковь.

Помимо арсенала оружия и бронежилета с надписью ФСБ, взору оперативников предстали переоборудованные под тренировки помещения, где к потолку прикреплены шведские стенки, а к ним привязаны канаты и боксерская груша. Обнаружилась и комната-тир, где, предположительно, подростки практиковались в стрельбе.

При этом детские комнаты, как сообщают очевидцы и свидетельствуют фотографии, выглядят неухожено: кругом валяются вещи, на кроватях отсутствуют матрасы, светильников нет как таковых, зато повсеместны иконы.

По неподтвержденной информации, мать детей — двоюродная сестра 46-летнего Андрея Бовта, как раз и представившегося высокопоставленным сотрудником ГРУ. В настоящее время все семейство находится в следственном отделе, где стражи порядка выясняют происхождение оружия и обстоятельства быта.

В прошлом Бовт (прежняя фамилия Лобадюк) был учредителем фирм "Андрей Первозванный" и "Азъ и Веди".