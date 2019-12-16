Анчелотти близок к подписанию контракта с "Эвертоном"

Итальянский футбольный тренер Карло Анчелотти в ближайшее время может стать наставником английского "Эвертона". Между сторонами уже достигнута принципиальная договоренность. В скором времени итальянец поставит подпись под соглашением с "ирисками".

О скором заключении договора о сотрудничестве сторон сообщает Sky Sports. Анчелотти сменит на этом посту португальского специалиста Марку Силву, ранее отправленный в отставку. На данный момент командой руководит шотландец Данкан Фергюсон, временно исполняющий обязанности.

BREAKING: Carlo Ancelotti has arrived on Merseyside for talks with Everton as they search for Marco Silva’s replacement. — Sky Sports News (@SkySportsNews) December 16, 2019

Сам Анчелотти прежде возглавлял итальянский "Наполи". Однако он был отправлен в отставку сразу после того, как вывел команду в 1/8 финала Лиги чемпионов. Предполагается, что он лишился работы скорее из-за конфликта с президентом команды Аурелио Де Лаурентисом, нежели из-за спортивных показателей.

Анчелотти уже работал в английской премьер-лиге. С 2009 по 2011 год он возглавлял лондонский "Челси". Под его руководством "синие" становились чемпионами Англии.