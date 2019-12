Анчелотти близок к подписанию контракта с "Эвертоном"

Итальянский футбольный тренер Карло Анчелотти в ближайшее время может стать наставником английского "Эвертона". Между сторонами уже достигнута принципиальная договоренность. В скором времени итальянец поставит подпись под соглашением с "ирисками".

О скором заключении договора о сотрудничестве сторон сообщает Sky Sports. Анчелотти сменит на этом посту португальского специалиста Марку Силву, ранее отправленный в отставку. На данный момент командой руководит шотландец Данкан Фергюсон, временно исполняющий обязанности.

