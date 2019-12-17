В США самолет совершил вынужденную посадку с горящим двигателем

Вынужденную посадку в Альбукерке совершил рейс United Airlines. У самолета загорелся один из двигателей; стреляющее пламя заснял пассажир, место которого было около крыла лайнера.

Он почувствовал, что борт трясет, как при турбулентности, но при этом крылья остаются в статичном состоянии, выглянул в окно и увидел огонь.

При этом компания сообщила просто о технической проблеме, поэтому видео стало доказательством возгорания. После посадки людей экстренно эвакуировали, компания организовала другой рейс, на котором всех благополучно доставили до конечного пункта в Чикаго, сообщает телеканал "Россия 24".