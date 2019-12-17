Новогоднее чудо: несколько владельцев ТК "Тройка" обнаружили по 20 тысяч на карте

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Главный фильм Нового года "Вторжение". Премьера трейлера
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Вести.Экономика
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ФРС готовится выкупить 40% госдолга США?
- Банк России: продолжится ли снижение ставок?
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- Рынок РЕПО - признак финансового бедствия
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Вести.Hi-tech
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Обзор смартфона Nokia 7.2: свежий взгляд на средний класс
- WhatsApp начнёт автоматически удалять сообщения
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- Смартфон-флагман Huawei без сервисов Google начнут продавать в России
- Опубликованы изображения и видео Samsung Galaxy S11
Авто.Вести.Ru
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Opel вернулся в Россию: объявлены старт продаж и рублевые цены!
- Путину открыли "Континент"
- АвтоВАЗ официально представил обновленную "Ниву"
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Недвижимость
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Главные проекты эпохи Лужкова
- Российские многоэтажки атакуют супертараканы
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- В России появятся новые штрафы за незаконную перепланировку
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Вести.Медицина
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Нужна ли справка в бассейн?
- Первая пересадка мертвого сердца прошла успешно
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- Ученые смогли вылечить синдром Дауна
- Чистка зубов трижды в день снизит риск сердечной недостаточности
Вести в 20.00
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Дорожная карта ВТС
- Правительство начинает борьбу с ростом цен на лекарства
- Родители считали истязания гречкой нормой
Вести-Москва
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Реставрацию Большого Москворецкого моста завершили досрочно
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- Стрельба в столичном метро: объяснить мотивы своих действий хулиган не смог
- Мосэнергосбыт призывает неплательщиков вступить в Новый год без долгов
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Вести.Регионы
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На фестиваль Башмета в Сочи приедут всемирно известные музыканты
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10 ранних способностей, ломающих игры
- Rockstar рассказала о подарках для игроков ПК-версии Red Dead Redemption 2
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Вести.Наука
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Полезна ли йога для мозга? У специалистов есть ответ
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Телеканал "Культура"
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Памяти Екатерины Дуровой
- Ушла из жизни автор программы "Радионяня" Елена Лебедева
- За кулисами "Большой оперы"
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Москва 24
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В Москве будет поставлен температурный рекорд
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