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Взрыв газа в жилом доме под Белгородом 1 час назад

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16 декабря 201923:40

Умерла одна из пострадавших при взрыве газа в белгородском поселке Яковлево

Антон Вергун/ТАСС

На сайте правительства Белгородской области сообщается, что 16 декабря в больнице умерла женщина, которую две недели назад госпитализировали в числе шести пострадавших при взрыве газа в многоквартирном доме в поселке Яковлево под Белгородом.

Она поступила в отделение реанимации Белгородской областной больницы Святителя Иоасафа с термическим ожогом тела 1-2 стадии (60%), ожогом дыхательных путей и ожоговым шоком тяжелой степени. Причиной смерти стала полиорганная  недостаточность, которая развилась в результате полученных повреждений.

Вечером 3 декабря на первом этаже жилого четырехэтажного одноподъездного дома в Яковлеве произошел взрыв газа. В результате происшествия полностью разрушены 4 из 12 квартир, еще 8 были сильно повреждены. При взрыве погиб один человек, шестеро пострадали и были госпитализированы с ожогами и другими травмами, сообщает ТАСС.

В больнице остаются еще две женщины с ожогами средней степени тяжести. Они уже идут на поправку. Остальные пострадавшие выписаны.

По решению региональных властей поврежденный взрывом дом был снесен. Планируется, что к лету 2020 года для жильцов дома будет построен новый на улице Северной в поселке Яковлево.

В настоящее время всех, оставшихся без жилья, разместили в снятых для них муниципалитетом квартирах.

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