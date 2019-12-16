В Казани горит склад мебельной фабрики. В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что площадь пожара разрослась до 5,2 тысяч квадратных метров, что соответствует размеру всего помещения.

На место происшествия выдвинулся пожарный поезд, передает ТАСС. В тушении задействовано 93 человека и 33 единицы техники.

Информации о пострадавших пока нет.