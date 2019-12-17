"Локомотив" нацелился на защитника "Спортинга". Им интересуется и "Зенит"

Московский футбольный клуб "Локомотив" нацелился на защитника португальского "Спортинга" Маркоса Акунью. Столичные "железнодорожники" намерены совершить трансфер аргентинца в ближайшее зимнее трансферное окно, которое откроется первого января.

"Спортинг" уже оценил игрока – потенциальному покупателю он обойдется в 10-12 миллионов евро, сообщает Спортбокс.Ru. Ранее интерес к приобретению игрока оборонительной линии проявлял санкт-петербургский "Зенит". Также в Акунье заинтересованы "Наполи" и "Вильярреал".

Акунья выступает за "Спортинг" с 2017 года. С тех пор он провел в бело-зеленой футболке "львов" 53 матча, отметившись пятью голами. Также в его активе 25 матчей за сборную Аргентины, за которую он дебютировал в 2016 году.