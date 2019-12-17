Смерть основателя "Белых касок": обнародовано заключение экспертов

Турецкие судмедэксперты обнародовали заключение о причинах смерти основателя движения "Белые каски" Джеймса Ле Мезюрье.

Он умер от травм, полученных при падении с высоты.

Тело Ле Мезюрье нашли в ноябре в Стамбуле. По мнению полицейских, он покончил жизнь самоубийством. Каких-либо посторонних ДНК на месте происшествия следователи не обнаружили, передает телеканал "Россия 24".

"Белые каски" снимали постановочные ролики о химических атаках, которых не было. Спонсорами этой откровенной лжи выступали США, Британия, Германия, Нидерланды и Канада.

Самая известная провокация "Белых касок" — это провокация в городе Дума, фальсификация химической атаки, которая стала поводом для ракетного удара по Сирии со стороны США, Великобритании и Франции.

Подготовку провокаций "Белые каски" продолжают и сейчас. Об этом периодически предупреждает Минобороны РФ. Целью таких провокаций является подготовка видео- и фотоматериалов, которые будут распространены в интернете, а также в ближневосточных и западных СМИ публикаций, где будут содержаться обвинения в адрес сирийских правительственных сил об использовании химического оружия в отношении мирных граждан и нанесении неизбирательных ударов.