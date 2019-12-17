Россия и КНР призвали СБ ООН к возобновлению переговоров по КНДР

Россия и Китай приветствуют диалог Вашингтона и Пхеньяна, однако предлагают возобновить шестисторонние консультации по денуклеаризации Корейского полуострова и ослабить санкции в отношении Северной Кореи, чтобы улучшить гуманитарную ситуацию.

В проекте резолюции Совета Безопасности ООН по КНДР Москва и Пекин предлагают призвать к скорейшему возобновлению шестисторонних переговоров или перезапуску многосторонних консультаций в любом другом подобном формате, передает ТАСС.

В диалоге по ядерному разоружению между КНДР и США пока тупик: в ходе рабочих консультаций в Швеции в начале октября северокорейская делегация покинула место встречи, заявив о провале переговоров по причине того, что США пришли на них с "пустыми руками". США, в свою очередь, назвали переговоры хорошими с рядом новых "креативных идей".

8 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что не верит во враждебные намерения лидера КНДР Ким Чен Ына и напомнил, что они с Кимом подписали твердое соглашение о денуклеаризации, и предположил, что северокорейский лидер не заинтересован в том, чтобы "обнулить" свои особые отношения с президентом СШA.