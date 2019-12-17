"Лацио" приблизился к лидерам Серии "А" после камбэка на Сардинии

В чемпионате Италии по футболу завершился 16 тур. В заключительном матче встречались "Кальяри" и "римский "Лацио". Встреча проходила на Сардинии и завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Хозяева поля открыли счет уже на восьмой минуте матча, когда ворота "орлов" поразил Джованни Симеоне – сын наставника мадридского "Атлетико" Диего Симеоне. Впрочем, его гола для победы "Кальяри" не хватило, несмотря на то, что он вел в счете почти весь матч.

Уже в добавленное время футболисты "Лацио" перевернули ход встречи и обернули матч в свою пользу. Сначала на третьей добавленной минуте Луис Альберто сравнял счет, а на восьмой победу для римлян вырвал экс-"железнодорожник" Фелипе Кайседо.

Благодаря волевой победе на Сардинии "Лацио" набрал 36 очков, занимает третье место и продолжает погоню за лидерами чемпионата Италии – туринским "Ювентусом" и миланским "Интером", у которых по 39 баллов. "Кальяри" же с 29 очками остался на пятой строчке Серии "А".