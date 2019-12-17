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17 декабря 201901:49

В Казани потушен пожар на складе мебельной фабрики

vk.com/mchs.tatarstan

В Казани ликвидирован пожар, площадью 5,2 тысячи квадратных метров, на складе мебельной фабрики. В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что в настоящее время проводится проливка и разбор завалов.

В республиканском главке МЧС рассказали, что  сложность тушению придавало отсутствие пожарного водопровода на горящем складе. Ближайший к месту источник воды находится через дорогу в 600 метрах.

На момент прибытия пожарных на улицу Короленко здание было полностью охвачено огнем, рушилась крыша и стены.

Сведений о пострадавших нет, передает ТАСС.

Установлено, что в здании находилось несколько магазинов мебели, включая производство, и офисы.

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