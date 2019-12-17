Картина "Дылда" вошла в короткий список претендентов на "Оскар"

Картина российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда" включена в короткий список претендентов на престижную премию "Оскар" в номинации "Лучший международный художественный фильм".

92-я церемония вручения "Оскара" пройдет 9 февраля 2020 года в Лос-Анджелесе. Окончательные номинанты на премию будут объявлены 13 января.

В короткий список включены 10 картин. В их числе фильмы, выдвинутые Чехией, Эстонией, Францией, Венгрией, Северной Македонией, Польшей, Сенегалом, Южной Кореей и Испанией, сообщает ТАСС.

Месяц назад "Дылда" стал триумфатором Женевского кинофестиваля. Кинолента взяла главный приз в номинации среди полнометражных лент. Особо члены жюри фестиваля отметили высокий уровень актерской игры.

Фильм "Дылда" — вторая большая работа в фильмографии Балагова. Картина рассказывает о судьбе двух фронтовых подруг, которые после войны пытаются заново начать жизнь в постблокадном Ленинграде.

Впервые ленту показали в конкурсной программе на 72-м Каннском фестивале. Там картина получила сразу две награды — за лучшую режиссерскую работу и эстетику киноязыка.