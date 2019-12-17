Рекордсмен КХЛ заинтересовал "Торонто Мэйпл Лифз"

Хоккейный вратарь казанского клуба "Ак Барс" Тимур Билялов может продолжить свою карьеру в Национальной хоккейной лиге. Российский хоккеист заинтересовал канадский клуб "Торонто Мэйпл Лифз".

Интерес к Билялову, накануне ставшему рекордсменом по непробиваемости в чемпионатах России, проявляет далеко не один "Торонто". Впрочем, как сообщает РИА Новости со ссылкой на Sportsnet, 24-летний россиянин пока не определился – продолжать ему карьеру в России или за океаном.

Уже в апреле 2020 года его соглашение с "Ак Барсом" истекает.

Билялов в середине ноября обновил рекорд 15-летней давности по количеству игрового времени без пропущенных шайб. Вратарь казанцев держал свои ворота в неприкосновенности на протяжении 316 минут и 9 секунд. За "Ак Барс" он выступает с 2019 года.