Британский профессор назвал самые опасные алкогольные напитки

Британский ученый, профессор Хал Сосабовски рассказал, какие алкогольные напитки быстрее всего приводят к опьянению, на степень которого влияет доля этанола.

По словам Сосабовски, быстрее всего можно опьянеть от хереса и портвейна. Эти напитки отличает быстрая всасываемость и довольно высокое содержание алкоголя.

Также к сильному опьянению приводит виски и другие крепкие напитки. Но на это уйдет довольно продолжительное время, так как из-за высокого градуса эта категория алкоголя медленно всасывается кровеносной системой.

К быстрому опьянению приводят и игристые вина. Сильная газация повышает всасываемость, из-за чего уже в первую минуту можно почувствовать действие спирта, передает РИА Новости.

Большой ошибкой назвал профессор чередование во время застолья алкоголя с водой. Такое сочетание понижает процент этанола вдвое, что приводит к еще более стремительному опьянению.

Чтобы чувствовать себя "чуть менее скверно" на следующее утро, Сосабовски посоветовал употреблять водку, в ситуации, когда есть повод повеселиться.