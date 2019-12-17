Французский футболист арестован по подозрению в изнасиловании

Футболист французского клуба "Нанси" Баптист Валетт арестован в связи с подозрениями в изнасиловании девушки, едва достигшей совершеннолетия. Пострадавшая сообщила в полицию о происшествии, которое по ее утверждениям произошло в центре Нанси.

Девушка подверглась агрессивным действиям и изнасилованию после того, как вышла из ночного клуба, сообщает Чемпионат.Com. После вызова юной девушкой полиции футболист был арестован. Он находился в состоянии алкогольного опьянения и из-за этого его не удалось сразу допросить.

27-летний Валетт является основным вратарем "Нанси". В текущем сезоне он сыграл за клуб второго французского дивизиона 17 матчей, каждый раз начиная матч с первых минут. В проведенных играх он пропустил 12 голов.