Мебельный склад в Казани тушили пожарным поездом

Крупный пожар на мебельном складе в Казани потушен. Сейчас там разбирают завалы. ЧП произошло накануне вечером. Загорелся один из корпусов мебельной фабрики — это более 5000 квадратных метров; пришлось даже задействовать пожарный поезд.

Пожарные эксперты и криминалисты МВД к работе внутри сгоревших помещений приступят только во второй половине дня. До сих пор существует угроза обрушения здания.



Пожару присвоен третий ранг опасности. Внутри склада — тонны мебели, здание не оборудовано пожарным водозабором и находится в промышленной зоне. Для организации бесперебойной подачи воды для тушения сюда подошел пожарный поезд.



От большой температуры горения несущие металлические конструкции склада мебельной фабрики деформировались. У здания рухнула крыша и частично обрушились стены. Возгорание произошло поздним вечером в нерабочее время. Именно поэтому погибших и пострадавших нет.



Пожар на площади более пяти тысяч квадратных метров удалось локализовать еще до полуночи. Ликвидация открытого горения осложнялась разрушением стен: бетонные плиты складывались внутрь помещений.



Уже ночью стало очевидно: здание восстановлению не подлежит, а продукция полностью уничтожена огнем. Вероятные причины пожара станут известны, когда приступит к работе специальная комиссия.