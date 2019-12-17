Панарин забил "Нэшвиллу" 20-й гол в сезоне, но его "Рейнджерс" проиграли

В Национальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата. В одном из матчей "Нью-Йорк Рейнджерс" на своем льду потерпел поражение от "Нэшвилл Предаторз". Итоговый счет 5:2 в пользу "предз".

В составе "рейнджеров" заброшенной шайбой отметился российский нападающий Артемий Панарин, для которого этот гол стал 20-м в текущем сезоне. Еще один гол "джерс" на счету Криса Крайдера.

Победу "Предаторз" принесли точные броски Рокко Гримальди, Маттиаса Экхольма, Райана Эллиса, а также дубль Романа Йози.

В параллельном матче "Вашингтон Кэпиталз" капитулировал в Коламбусе, где всухую проиграл местным "Блю Джекетс" — 0:3. Российский легионеры "кэпс" Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов исправить положение дел на льду не смогли.