Cтарейшая пара в мире открыла секрет 80-летней совместной жизни

Уникальная пара живет в США. 106-летний Джон и 105-летняя Шарлотта Хэндерсон отметили 80-ю годовщину своей свадьбы. Это старейшая супружеская пара в мире, в связи с чем они и включены в Книгу рекордов Гиннесса.

На торжество в честь годовщины Джон доставил Шарлотту на двухместном автомобиле Roadster 1920 года выпуска и подарил ей букет цветов, повторив их первое свидание​​​.

Праздник прошел в кругу семьи и близких за просмотром слайд-шоу с фотографиями пары за все годы совместной жизни, передает РИА Новости.

Будущие супруги познакомились в Университете Техаса в далеком 1934 году, поженились спустя пять лет.

Один из внуков назвал пару примером очень счастливых людей, которые "рады быть рядом друг с другом, путешествовать вместе и просто жить".

Сами супруги считают секретом своего долголетия и счастливой семейной жизни умеренности и взаимную любовь.