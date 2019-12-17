В московском метро установили часы обратного отсчета времени до Нового года

На станциях Кольцевой линии московского метро — "Комсомольской" и "Проспекте мира" – установили часы обратного отсчета времени до Нового года.

В пресс-службе московского метрополитена рассказали, что аналогичные часы появятся еще на 29 станциях, а также в павильоне Московских центральных диаметров на площади Киевского вокзала.

На линии подземки уже вышли первые 8 тематических новогодних составов, сообщает ТАСС. В этих поездах станции объявляют и поздравляют с наступающим праздником популярные российские артисты. Увидеть и проехать на новогодних поездах можно по Арбатско-Покровской, Кольцевой, Серпуховско-Тимирязевской, Солнцевской и Большой кольцевой линиям.

В пресс-службе московского метрополитена рассказали, что аналогичные часы появятся еще на 29 станциях, а также в павильоне Московских центральных диаметров на площади Киевского вокзала.

На линии подземки уже вышли первые 8 тематических новогодних составов, сообщает ТАСС. В этих поездах станции объявляют и поздравляют с наступающим праздником популярные российские артисты. Увидеть и проехать на новогодних поездах можно по Арбатско-Покровской, Кольцевой, Серпуховско-Тимирязевской, Солнцевской и Большой кольцевой линиям.