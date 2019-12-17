"Сент-Луис" без Тарасенко и Барбашева переиграл "Колорадо"

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис Блюз" на льду домашней арены "Энтерпрайз-Центр" обыграл команду "Колорадо Эвеланш" со счетом 5:2 (1:0, 2:2, 2:0).

У победителей встречи хет-трик оформил Дэвид Перрон (19-я, 39-я, 57-я минуты) и единожды отличился Винс Данн (40), а у гостей шайбы забросили Назем Кадри (21) и Микко Рантанен (30).

Российские хоккеисты "Эвеланш" Никита Задоров и Валерий Ничушкин очков не набрали и завершили игру с показателями полезности "-2" и "0" соответственно. Нападающие "блюзменов" Владимир Тарасенко и Иван Барбашев из-за травм участие в матче не принимали.

"Сент-Луис" одержал третью победу кряду и с 48 очками лидирует в Западной конференции, а "Колорадо" в ней же расположился на второй строчке, имея в активе 45 очков.