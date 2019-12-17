Ученые раскрыли тайну истуканов острова Пасхи

Международная группа археологов раскрыла тайну моаи – каменных истуканов на острове Пасхи.

Ученые из США, Новой Зеландии и Чили изучили две монолитные статуи, установленные у вулкана Рано Рараку. Именно из этого вулкана брался материал для большинства моаи.

Земля в этой части острова наиболее плодородная. Химический анализ почвы выявил в ее составе высокую концентрацию таких важных для высокого урожая элементов, как фосфор и кальций. Исследование показало, что в древности в этом районе действительно выращивали ряд культур. Рапануйцы верили в том, что, устанавливая эти статуи, они тем самым повышают урожайность земли, передает РИА Новости.

На острове Пасхи существовала цивилизация полинезийцев Рапануи. Она исчезла еще до прибытия туда европейцев, однако оставила после себя многочисленные следы в виде гигантских истуканов-моаи.

Семь лет назад ученым удалось выяснить, каким образом островитяне перемещали тяжелые фигуры. Благодаря массивному животу и смещенному центру тяжести истуканы могли передвигаться в вертикальном положении. Для этого их раскачивали веревками из стороны в сторону.