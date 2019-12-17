Самая длинная в России "сплошная" по-прежнему остается в Воронежской области

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Вести.Hi-tech
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Обзор смартфона Nokia 7.2: свежий взгляд на средний класс
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Авто.Вести.Ru
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Opel вернулся в Россию: объявлены старт продаж и рублевые цены!
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Вести в 20.00
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Вести-Москва
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Реставрацию Большого Москворецкого моста завершили досрочно
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