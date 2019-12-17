Курс рубля в 2020 году: чем порадуют эксперты

Доллар шестую неделю подряд стоит около 64 рублей. Российская валюта заметно укрепилась и показывает рекордно низкую волатильность за последние 5 лет. В чем причина и каковы прогнозы?

Эксперты уверены, что доллар будет стоить порядка 65 рублей в течение следующего года.

Рекордно низкую волатильность рубля за последние 5 лет зафиксировали в Центральном банке. С конца октября курс доллара находится вблизи 64 рублей. Регулятор отмечает, что похожая ситуация и в других странах с формирующимися рынками.

Официальный курс доллара, установленный Центральный банком на 17 декабря 2019 года, составляет 62 рубля 76 копеек.

Эксперты называют целый ряд факторов, который повлиял на российскую валюту. Это и активное снижение ключевых ставок по всему миру, и действие бюджетного правила, и стабильный платежный баланс.

Не стоит забывать влияние плавающего валютного курса. В 2014 году Банк России перешел к этому новому режиму. Правда, при этом регулятор сохранил за собой возможность проведения валютных интервенций на рынке. Но только в том случае, если возникают риски для финансовой стабильности.

Портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Дорофеев отмечает: "Основной причиной снижения волатильности рубля является понижение макроэкономических рисков, свойственных российской экономике. Также стоит отметить влияние бюджетного правила Минфина, которое отвязало российский рубль от влияния цен на нефть. Как следствие, сейчас определяющее влияние на котировки рубля, на его курс формируют общие потоки капитала на глобальных рынках. Рубль также пользуются спросом со стороны инвесторов, что способствует его укреплению".

Накануне доллар и евро активно снижались на Московской бирже. Рубль рос благодаря нефти и росту интереса глобальных инвесторов к риску на фоне заключения первого этапа торговой сделки между США и Китаем.

В прошлую пятницу президент США Дональд Трамп объявил, что не будет вводить дополнительные пошлины на китайские товары с 15 декабря. Хотя раньше он планировал именно это. Причина — согласование первой фазы торговой сделки. Соглашение предусматривает наращивание Китаем закупок американской сельхозпродукции, энергоносителей и промышленных товаров.

Заявление отразилось и на нефтяных котировках. Черное золото торговалось вблизи трехмесячных максимумов. Так, за бочку североморской смеси давали 65 долларов и 54 цента. Эксперты рассказывают о фундаментальных факторах, влияющих, в том числе, и на российскую валюту.

"В большей степени мы находимся под влиянием внешних факторов, — считает руководитель аналитического департамента Международного финансового центра Роман Блинов. — И здесь мы во главу угла ставим два фактора. Это общее геополитическое улучшение вокруг нашей страны, которое непременно сказывается на курсе нацвалюты. И экономические спекулятивные тренды, которые двигают глобальные валютные фонды и глобальных инвесторов в секторе emerging markets — это играет на руку нашей национальной валюте.

Несмотря на то, что нашей стране удалось показать рекордно низкую волатильность, она все еще находится в списке стран, где этот показатель, тем не менее, существует. Так, в числе самых волатильных валют развивающихся стран южноафриканский рэнд, бразильский реал и чилийский песо. Эксперты делают прогнозы, как будет себя вести рубль в новом году.

"В соответствии с нашим прогнозом, в первом полугодии курс рубля будет оставаться довольно стабильным, 64-65 рублей за доллар. Во втором полугодии небольшая коррекция около 65-66 рублей. В среднем за год 65 рублей за доллар", — говорит главный экономист ПАО "Газпромбанк" Сергей Коныгин.

Специалисты уверены, что в новый год российская валюта входит не только с хорошими показателями, но и с оптимистичными перспективами. Ведь сегодня все макроэкономические показатели и фондовый рынок страны говорят о том, что курс рубля должен укрепиться и в будущем.