Депутата из Переславля-Залесского задержали по подозрению в убийстве

Депутата городской думы Переславля-Залесского Владимира Корнилова задержали по подозрению в убийстве таксиста, передает РИА "Новости" со ссылкой на председателя заксобрания Сергея Корниенко.

Обгоревшее тело 60-летнего водителя Павла Чередникова обнаружили в минувшее воскресенье, 14 декабря. По предварительной версии, председатель фракции "Единая Россия" был пьян, а само убийство произошло на бытовой почве. Следователи полагают, что Корнилов попытался избавиться от тела и сжечь труп, но у него это не получилось.

В понедельник народный избранник написал заявление о выходе из партии и о сложении депутатских полномочий.

"Утром он присутствовал на еженедельной планерке, а во второй половине дня стал недоступен для связи", — рассказал коллега Корнилова Сергей Царёв.