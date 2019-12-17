Соседи рассказали о гатчинской семье, в доме которой нашли склад оружия

Соседи жителя Гатчинского района, в доме которого нашли целый арсенал, рассказали, в каких условиях жили восемь детей, воспитывавшиеся в его семье. По их словам, отец семейства не вызывал доверия, а сама семья жила очень закрыто.

"Эрудированный, за словом в карман не лез, но неприятное ощущение создавал", – так соседка охарактеризовала задержанного Андрея Бовта в интервью "России 24". По ее словам, летом мужчина забирал часть детей и уезжал с ними на отдых на машине, только двое из них оставались с матерью.

Еще один сосед рассказал, что Бовт не отпускал детей гулять.

"Мальчик рассказывал историю, что пока отец был в отпуске, только тогда он мог гулять. Когда отец возвращался, он никуда не ходил", – отметил молодой человек.

Вечером 16 декабря оперативники обнаружили склад оружия и боеприпасов в частном доме в деревне Химози Ленинградской области. В доме жила семья 46-летнего Андрея Бовта, который представился сотрудникам правопорядка высокопоставленным сотрудником ГРУ. Мужчину подозревают в насилии над 13-летней дочерью.

Как выяснилось, восемь родных и приемных детей мужчины жили в спартанских условиях: в доме, в том числе и детских комнатах, были голые стены. При этом помещение было оборудовано спортивными снарядами и даже тиром, где дети учились стрелять. На участке рядом с домом расположен деревянный крест, под которым выкопана яма, содержимое которой изучат оперативники.

По некоторым данным, жена Бовта Светлана приходится ему двоюродной сестрой.

В отношении отца семейства возбудили уголовные дела о незаконном обороте оружия (статья 222 УК РФ), а также об изнасиловании несовершеннолетней (пункт "б" части 4 статьи 131 УК РФ). Мужчина задержан, его дети отправлены в больницу.