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17 декабря 201910:47

Сотрудница АЗС с помощью швабры обратила в бегство налетчика

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Сотрудница АЗС в городе Обь отважно бросилась на защиту вверенного ей имущества от вооруженного газовым баллончиком и телескопической дубинкой налетчика и с помощью швабры умудрилась выставить его вон, но уберечь кассу ей не удалось. Камера наблюдения зафиксировала действия отважной продавщицы.

 

Злоумышленник ворвался в помещение заправки на улице Ломоносова около четырех часов утра 14 декабря. Справиться с дремавшим у входа охранником труда не составило, после чего грабитель взялся за поиск наличности. К тому моменту, когда на рабочее место вернулась продавщица, он уже прикарманил 7 тысяч рублей.

Дальше ограбление переросло в некое подобие комедии: преступник по ошибке распылил газ себе в лицо, потом долго препирался с женщиной и в итоге вынужден был бежать, когда сотрудница АЗС бросила в атаку со шваброй в руках. Задержать подозреваемого пока не удалось.

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