Многодетным семьям Владимирской области привезли новогодние наборы из столицы

Благотворительный груз для многодетных семей прибыл во Владимирскую область. Продуктовые новогодние наборы для них собрали в Социальном Центре Святителя Тихона при Московском Донском монастыре.

Как уточняет ГТРК "Владимир", 400 килограммов продуктов, в том числе крупы, масло и консервы отправятся в семьи в Головино и Головинском районе. Директор Социального центра Святителя Тихона, известный российский общественник Александр Гезалов подчеркнул, что это далеко не первая партия гуманитарного груза для 33-го региона. И она станет хорошим подарком для многодетных семей перед Новым Годом.