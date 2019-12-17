Головин – в заявке "Монако" на матч Кубка лиги с "Лиллем"

В матче 1/8 финала Кубка французской лиги "Монако" на поле домашнего стадиона "Луи II" сыграет с "Лиллем". Главный тренер монегасков Леонарду Жардим объявил заявку на предстоящее противостояние.

В заявку вошли 19 футболистов, включая полузащитника сборной России Александра Головина. Как сообщает пресс-служба "Монако", в состав вернулся черногорский нападающий Стеван Йоветич, получивший серьезную травму колена прошлым летом.

Le groupe 🔴⚪️ retenu pour le 8e de Coupe de la Ligue BKT face au LOSC — #ASMLOSC pic.twitter.com/c7udBgh3OU — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) December 16, 2019

Матч "Монако" – "Лилль" состоится во вторник, 17 декабря, и начнется в 23:05 по московскому времени.