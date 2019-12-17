Шарапова может не попасть в основную сетку Australian Open-2020

Экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова, которая в конце нынешнего сезона занимала 131-е место в классификации WTA, не проходит по рейтингу в основную сетку первого в сезоне турнира "Большого шлема", который стартует в январе будущего года.

У пятикратной чемпионки "Шлемов" есть два пути для попадания в основу Australian Open: Шарапова или должна сыграть в квалификации, или попробовать получить Wild Card – специальное приглашение от организаторов на правах бывшей чемпионки турнира в Мельбурне.

Пикантность ситуации состоит в том, что на время квалификации Australian Open-2020 32-летняя россиянка заявлена на выставочный турнир Kooyong Classic. Инсайдеры сообщают, впрочем, что если Мария не получит Wild Card, то, возможно, организаторы помогут ей согласовать график отбора Открытого чемпионата Австралии с планами на показательные выступления.