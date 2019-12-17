Полицейские Новоуральска прокомментировали избиение юноши из-за бутылки минеральной воды

В Новоуральске 14 декабря сильно избили юношу из-за бутылки воды, когда потерпевший нечаянно пнул в магазине выпавшую из продуктовой тележки минералку.

Катающимся на тележке агрессорам это не понравилось. Молодой человек, по информации издания Uralweb.ru, был избит дважды. Вначале в магазине, что подтверждается видео, снятым камерой наблюдения — драку быстро разняли очевидцы.

А затем на улице — мужчины дождались, когда юноша выйдет из торгового заведения, и повторно на него набросились.

В настоящее время молодой человек находится в больнице. По словам его мамы, у него сотрясение мозга, выбито несколько зубов и заплыл глаз, которым он теперь не видит.

Новоуральские полицейские связались с редакцией "Вестей" и прокомментировали инцидент, рассказав, что процессуальное решение в рамках статей 144 и 145 Уголовно-процессуального кодекса РФ будет принято после окончательного диагноза, указанного при выписке из медицинского учреждения, то есть, когда будет понятен вред, нанесенный здоровью потерпевшего.

К настоящему времени сотрудники правоохранительных органов провели все необходимые действия, установили участников потасовки и взяли свидетельские показания.