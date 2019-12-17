Из полей уносится печаль. Лев Лещенко вошел в консультативный совет "Динамо"

Народный артист России, эстрадный певец Лев Лещенко вошел в состав консультативного совета московского футбольного клуба "Динамо", первое заседание которого состоялись во вторник, 17 декабря, в Москве.

Как сообщает пресс-служба "бело-голубых", также в совет, помимо Лещенко, вошли Георгий Веренич, Михаил Гершкович, Сергей Захаров, Александр Ивлев, Вадим Ковалев, Владимир Пильгуй, Джордж Рижинашвили, Николай Соломон, Петр Фрадков, Михаил Эскиндаров. Председателем совета выбран член совета директоров клуба Сергей Степашин.

На заседании консультативного совета обсуждались итоги выступления "Динамо" в первой части российской премьер-лиги, развитие футбольной академии имени Л.И. Яшина, а также направления работы с болельщиками.

Напомним, "Динамо" после 19 туров чемпионата России с 24 очками занимает восьмое место в турнирной таблице. Московская команда в первой части сезона одержала шесть побед, потерпела семь поражений и шесть раз сыграла вничью. В следующем туре РПЛ динамовцы 1 марта примут "Спартак".