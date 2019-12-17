Кремль рассчитывает, что Киев сменит отношение к российским журналистам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков надеется, что политика Киева в отношении российских СМИ изменится после предложения президента Украины Владимира Зеленского приехать в страну.

Песков напомнил, что российские журналисты не могут работать на территории Украины, что не соответствует ни международным стандартам, ни нормам ОБСЕ. При этом украинские СМИ свободно работают в России на основании закона о СМИ, который предоставляет одинаковые права всем журналистам, передает ТАСС.

"Мы надеемся, что все-таки постепенно изменения произойдут, и российские каналы, которые захотят действительно на месте ознакомиться с тем, что происходит на Украине, получат такую возможность", — сказал он.

Владимир Зеленский во время саммита "нормандской четверки" призвал российских журналистов приехать на Украину и лично оценить обстановку в стране. В последние несколько лет российским журналистам въезд был закрыт.

После этого в Киев приехали журналисты телеканала "Звезда". Однако 16 декабря украинские власти запретили им въезд в страну сроком на три года. Также во въезде было отказано журналистам НТВ.