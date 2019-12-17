Сирийская армия собирает силы перед атакой на Идлиб

Вооруженные силы Сирии стягивают свои подразделения к провинции Идлиб – к городам Хан-Шейхун и Синджар. Как утверждают местные СМИ, военные ждут только приказа руководства, чтобы начать операцию, пишет агентство РИА Новости.

Атака на силы террористов планируется не только в Идлибе, но и в ближайших провинциях: Алеппо, Хама, Латакия. Сирийская авиация уже нанесла удары по позициям боевиков. Уничтожены десятки радикальных исламистов.



Между тем, 9 декабря российские военные впервые провели гуманитарную операцию в бывшей столице ИГИЛ (запрещена в России) города Ракке. Там они раздали местным жителям более 2 тысяч пакетов с продуктами питания.