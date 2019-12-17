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17 декабря 201913:26

В ответ на намеки дочери о возврате "к старому" Дана Борисова готова сдать анализы

instagram.com/danaborisova_official

Дана Борисова в своем "Инстаграме" ответила на намеки 12-летней дочери Полины, будто конфликт в их семье произошел из-за "старых новых проблем" телеведущей.

Ранее Борисова сообщила, что дочь испортила ее рукопись, у них была ссора, и Дана попросила бывшего мужа забрать девочку к себе, но он пришел с полицией и стал ее оскорблять.

Впоследствии он забрал к себе дочь, а та прихватила с собой любимца матери – шпица Мишель. СМИ также сообщали, что Полина после ссоры с матерью попала в больницу. Но, к счастью, с ней ничего серьезного, пишет StarHit.

При этом девочка отмечает, что на маму не в обиде, и у них в итоге все будет хорошо, тем более что она якобы собирается на реабилитацию на Самуи. Полина также упрекнула мать в том, что она говорит о конфликте не всю правду, рукопись она не портила, а собаку забрала, потому что по дому разбросаны лекарства, и животному там оставаться небезопасно.

Кроме того, СМИ обратили внимание на некоторые странные публикации в "сториз" Даны, которые вряд ли мог бы опубликовать человек в адекватном состоянии.

Дана Борисова, со своей стороны, опубликовала в "Инстаграме" пост по результатам встречи с психотерапевтом-наркологом и своим лечащим доктором.

Они подтвердили, что у Борисовой, которая и ранее говорила о своем биполярном расстройстве, в связи с чем она принимает препараты, — эмоциональная дисрегуляция.

"Дана сейчас не всегда справляется с эмоциями — и в итоге мы видим те "сториз", — пояснил врач.

Кроме того, он утверждает, что "на данный момент точно нет фактов, что она (Дана Борисова) употребляла алкоголь или наркотики".

От себя лично телеведущая добавила, что готова сдать все возможные анализы на алкоголь и наркотики и доказать, что она не возвращалась к "старым проблемам".

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