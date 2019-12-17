Российских депутатов приведут в пример при обсуждении сексизма в политике

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поставит европейцам в пример здоровые отношения между мужчинами и женщинами в России. Это он планирует сделать на встрече со спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье.

"Мартин Люцианович Шаккум, — обратился он к заместителю председателя комитета Госдумы по финансовому рынку, — вы сейчас мимо Татьяны Васильевны проходили, взяли и оказали ей знак внимания, в щеку поцеловали". По словам Володина, отношения между депутатами "у нас носят настолько теплый характер, что говорить о сексизме в политике, для нас просто не представляется возможным".

Володин напомнил о том, что политические права российские женщины получили в 1918 году, а в Швейцарии, например, в 60-е или даже 70-е годы. Также он хочет посоветовать, чтобы в европейском парламенте депутаты-мужчины обращали больше внимания на женщин, а не на мужчин. Как сообщает ТАСС, в зале раздался смех и аплодисменты.

В свою очередь лидер ЛДПР Владимир Жириновский сказал, что Володину вообще не нужно говорить слова "мужчина и женщина", иначе его могут обвинить в том, что вы разделяете людей по половому признаку.

На это спикер Думы ответил, что в России свои семейные ценности, от которых мы отступать не намерены. "Семья, ценности, мать, женщина — это то, что нас отличает от них, это, если хотите, наша идентичность", — уверен Володин.