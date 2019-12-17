Хоккейная "молодежка" провела первый отсев игроков

Российская молодежная сборная U20 продолжает в Новогорске подготовку к чемпионату мира, который с конца декабря по середину января пройдет в Чехии. Перед открытой тренировкой во вторник, 17 декабря, тренерский штаб сообщил имена тех, кто не поедет на мировое первенство.

Приглашения не получили форвард петербургского "Динамо" Ротенберг и хоккеисты системы "Салавата Юлаева" Мухамадуллин и Амиров. Кроме того, как сообщает Чемпионат.Ru, из-за травм в Чехии не сыграют Завгородний и Рожков.

В составе сборной, продолжающей подготовку, остаются вратари Мифтахов, Исаев и Аскаров, а также полевые игроки Романов, Журавлёв, Мисюль, Замула, Пыленков, Галенюк, Малышев, Телегин, Зоркин, Гордеев, Денисенко, Хованов, Александров, Соколов, Воронков, Дорофеев, Марченко, Морозов, Подколзин, Комиссаров, Соркин, Грошев, Круглов и Шабловский.